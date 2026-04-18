Lazio, la Coppa Italia è decisiva: il pensiero di Fabiani sulla stagione
18.04.2026 17:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio si gioca molto, se non tutto, a Bergamo. La semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta sarà decisiva per la stagione della squadra di Sarri, vista la posizione in campionato. È dello stesso pensiero anche il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani, che ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Napoli. Di seguito le sue parole.
“La partita di oggi è di cartello, importante. Ci teniamo come società, ci tiene il mister e ci tengono i giocatori a fare una bella prestazione. Poi penseremo a mercoledì a Bergamo contro l’Atalanta, gara che segna il crocevia di questa stagione per noi turbinata per tanti motivi”.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.