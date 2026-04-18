CLASSIFICA - Lazio, (ri)superato il Sassuolo: il Bologna è a un passo
La Lazio vince contro il Napoli al Maradona, conquista i tre punti e arriva a quota 47 in classifica. In questo modo, la squadra di Sarri supera nuovamente il Sassuolo che, con il successo contro il Como, era balzato avanti, raggiungendo i 45 punti. Ora, per i biancocelesti, il Bologna è praticamente a un passo (-1 punti, 48): i rossoblù, tuttavia, saranno impegnati domenica sera contro la Juventus all'Allianz Stadium.
Comunque lontanissima l'Atalanta - a sei lunghezze di distanza dalla Lazio - che sfiderà questa sera la Roma in un match decisivo per le ambizioni europee di entrambe. Guardando le squadre alle spalle di Zaccagni e compagni, rimangono staccate, oltre al Sassuolo, anche l'Udinese (a 43 punti, reduce dalla sconfitta di oggi col Parma).