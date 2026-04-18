Ex Lazio | Guendouzi è una furia: cos'è successo con il Fenerbahce

Il Fenerbahçe è in lotta per il titolo, una sfida eterna con il Galatasaray che si protrarrà fino alla fine anche in questa stagione. Durante l'ultima sfida in Super Lig in casa contro il Rizespor, il Fener ha però gettato all'aria una vittoria che sembrava ormai raggiunta.I gialloblù hanno mantenuto il vantaggio fino agli ultimi secondi della partita, ma gli avversari hanno strappato un pareggio clamoroso siglando il gol del 2-2 in extremis.

Al fischio finale, in campo si sono vissuti momenti di tensione e frustrazione, con tutti gli occhi puntati su Matteo Guendouzi. L'ex Lazio, visibilmente irritato dal risultato e dall'occasione persa, si è precipitato negli spogliatoi non appena è terminata la gara. Secondo alcune fonti turche, il calciatore non ha perso tempo nemmeno negli spogliatoi, lasciando lo stadio in tutta fretta appena 10 minuti dopo il fischio finale. Di seguito il video dell'uscita dal campo e dallo stadio di Guendo.

Mattéo Guendouzi sahadan ve stattan hızlı hızlı ayrıldı.

pic.twitter.com/Usl2h5GAwQ — Le Marca Sports (@lemarcaspors_) April 17, 2026