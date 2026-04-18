Lazio, al Teatro Ghione si festeggiano i 40 anni di Lazialità: i dettagli
18.04.2026 10:30 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
RASSEGNA STAMPA - Quarant’anni di racconti, emozioni e appartenenza. Questa mattina alle ore 11, il Teatro Ghione di Roma ospita l’evento celebrativo di Lazialità, la più antica testata dedicata interamente al mondo biancoceleste.
Protagonista dell’incontro, intitolato “Un viaggio lungo 40 anni”, sarà Guido De Angelis, voce storica che ha accompagnato generazioni di tifosi.
Un percorso che va oltre il calcio: ricordi, aneddoti e momenti simbolo si intrecciano con la presentazione del nuovo libro celebrativo. Dal 1985 a oggi, cinquecento copertine hanno raccontato la Lazio tra vittorie, cadute e rinascite, mantenendo sempre al centro il legame con la sua gente.
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.