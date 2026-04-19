Atalanta, Palladino: "Con la Lazio ci giochiamo tutto. Cambi? Ecco perché li ho fatti"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Ai microfoni di Sky al termine di Roma-Atalanta, Raffaele Palladino ha parlato del prossimo impegno dei suoi, la sfida contro la Lazio di mercoledì, valida per la semifinale di Coppa Italia. Ecco le parole del tecnico, che nel pre-gara si era lasciato andare a una sorta di "no comment" in vista dei biancocelesti:

"Abbiamo recuperato un punto sul Como e siamo rimasti alla stessa distanza dalla Roma. Non molleremo fino all’ultimo secondo, i giochi sono aperti, i valori stanno uscendo e nelle ultime due partite abbiamo fatto due grandi prestazioni. Stiamo bene fisicamente e mentalmente, sono soddisfatto del percorso che stiamo facendo. Abbiamo la semifinale di Coppa Italia che è la partita più importante della stagione”.

“I cambi? Giorgio (Scalvini, ndr) aveva preso un colpo all’anca, non riusciva a spingere, era in ritardo sulle uscite e soffriva negli inserimenti. Kolasinac ha avuto un fastidio e dovremo vedere cosa sarà. Charles (De Ketelaere, ndr) veniva dall’influenza, non aveva la solita energia. Li ho cambiati con il pensiero di mercoledì”.