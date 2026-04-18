Atalanta, Palladino si nasconde: "Non pensiamo alla Lazio!"
18.04.2026 20:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro la Roma. Ecco le sue parole, anche in riferimento alla sfida di mercoledì di Coppa Italia contro la Lazio:
Atalanta distratta dalla Coppa Italia?
"Siamo concentratissimi per la partita di stasera, possiamo riaprire i giochi per l'Europa. Possiamo avvicinarci alla Roma qualora dovesse andare bene. Per noi è un percorso che parte da 5 mesi e ogni volta che facciamo un passo falso sembra che ci crolla il mondo addosso. Ma non molleremo fino alla fine, abbiamo fatto una grande rimonta e stasera c'è l'occasione giusta. Ci giocheremo una bella partita non pensando a quella di mercoledì".
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.