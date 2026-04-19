Napoli - Lazio | Sarri imbriglia Conte: i quotidiani esaltano il Comandante
19.04.2026 10:00 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Il successo della Lazio a Napoli è arrivato nel momento migliore, tre punti utili a dar consapevolezza. Questa Lazio si è resa forte con il lavoro, grazie soprattutto al lavoro di Maurizio Sarri, il quale non ha solo vinto la partita, l'ha dominata. Il Comandante ha azzeccato tutto e si conferma la bestia nera del Napoli. Di seguito le sue pagelle dei quotidiani.
IL CORRIERE DELLO SPORT - 8
IL MESSAGGERO - 8
LA GAZZETTA DELLO SPORT - 8
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.