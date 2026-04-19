Napoli - Lazio | Il rigore, la ribattuta e l'idea per Taylor: la pagella di Zaccagni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Gara non semplice quella di Mattia Zaccagni contro il Napoli. Il capitano biancoceleste non si è goduto al 100% il successo perché sulla sua prova rimane il neo di aver sbagliato il calcio di rigore (e seguente ribattuta), evitando che la Lazio potesse portarsi sul 2-0 già nel primo tempo.

L'ex Verona ha espresso il proprio rammarico anche nell'intervista concessa ai microfoni di Dazn direttamente dal campo del Maradona. I principali quotidiani sportivi, però, l'hanno salvato. Il Corriere dello Sport gli ha dato la sufficienza appellandosi al passaggio per Taylor che ha portato al gol di Cancellieri. Sua l'idea, suo anche parte del merito.

Addirittura 6.5 il voto de La Gazzetta dello Sport, che spiega: "Il rigore sbagliato e ancor di più l'erroraccio nella ribattuta offuscano, ma non cancellano il resto. Fondamentale nell'1-0". Leggera insufficienza (5.5), invece, da parte del Messaggero. "Il rigore lo calma mai e può succedere. Il problema è che toglie il tocco facile a Cancellieri. Però in una settimana ha ritrovato ritmo e giocate. Sfortunato", si legge nelle pagelle.