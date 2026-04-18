Roma, la Curva Sud respinge la squadra: cos'è successo dopo l’Atalanta
18.04.2026 22:50 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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L'aria che si respira in casa Roma non è delle migliori. Il rapporto teso tra Gasperini e Ranieri fa il paio con quanto si vede nel campo, dove i risultati non stanno soddisfacendo un pubblico sempre più esigente come quello romanista. Il pareggio contro l'Atalanta, in tal senso, è stato motivo di frustrazione per i tifosi giallorossi che, al termine della partita, hanno manifestato il proprio dissenso quando la squadra si è provata ad avvicinare alla Curva Sud. In quel momento lo Stadio Olimpico è stato sommerso da decine di migliaia di fischi che sono lo specchio della situazione attuale in casa Roma.
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.