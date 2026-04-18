Lazio, Maldini e Marusic recuperano per l'Atalanta? Ecco le ultime

Attesa per gli ultimi recuperi. Sarri spera di riavere più giocatori possibili a disposizione per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta. In particolare si attende il rientro di Marusic e Maldini: il primo è alle prese con una lesione muscolare, sta facendo di tutto per esserci; il secondo, invece, ha saltato la gara contro la Fiorentina ed è rientrato tra i convocati contro il Napoli.

Sulle loro condizioni ha fatto chiarezza proprio il tecnico biancoceleste in conferenza stampa. Di seguito le sue parole: "Marusic deve fare un controllo domani mattina, a livello clinico lui sostiene di non sentire più dolore. Maldini ha già fatto un paio di allenamenti con noi, ha perso un po' di condizione ma sembra in fase di miglioramento".