"A volte non fa scelte logiche": Sarri bacchetta Cancellieri dopo il Napoli
18.04.2026 22:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Matteo Cancellieri è stato uno dei protagonisti della splendida vittoria della Lazio contro il Napoli. In conferenza stampa il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato proprio della sua prestazioni e di quello che deve migliorare. Di seguito le sue parole: "Cancellieri, se gli concedi un po' di spazio, ha delle accelerazioni impressionanti. È un giocatore che ti mette in difficoltà, un ragazzo che si deve ancora completare dal punto di vista tecnico, come scelte, a volte fa scelte non logiche. Ha margini, speriamo li tiri fuori tutti. Possibilmente mercoledì (ride, ndr)".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.