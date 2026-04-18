Lazio, come sta Lazzari? Sarri spiega: "Ecco cosa ha avuto"
18.04.2026 23:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nel post partita di Napoli - Lazio preoccupavano le condizioni di Manuel Lazzari, uscito nel secondo tempo per un problema fisico. In conferenza stampa, però, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha fatto chiarezza sul suo stato di forma, rassicurando tutti verso la gara di Coppa Italia contro l'Atalanta. Di seguito le sue parole: "Come sta Lazzari? Ha avuto solamente dei crampi, non credo che sia niente di particolare. Avevo paura solamente dei polpacci, i polpacci di Lazzari sono famosi. Credo che sarà sicuramente in grado di giocare mercoledì".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.