La Lazio batte il Napoli al Maradona. Caicedo esulta: "Bravi ragazzi!" - FT
18.04.2026 20:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Vince e convince la Lazio di Sarri che batte il Napoli al Maradona in una gara davvero brillante. A regalare la vittoria ai biancocelesti una prestazione super unita, zero tiri in porta per la squadra di Conte, ai gol di Cancellieri e Basic.
A festeggiare è anche l'ex Felipe Caicedo che su X ha così scritto: "Super Lazio! Bravi ragazzi!", queste le sue parole.
Super @OfficialSSLazio— Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) April 18, 2026
Bravi ragazzi #NapoliLazio
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide