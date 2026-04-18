Cucchi: "Successo prestigioso, Lazio dominante al Maradona"
18.04.2026 22:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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© foto di Federico De Luca
Torna a vincere la Lazio e lo fa in una gara praticamente perfetta giocata contro il Napoli. Cancellieri apre le marcature nel primo tempo, Basic raddoppia nella ripresa ma i biancocelesti giocano con coraggio e senza sbavature.
Al termine della sfida ecco il pensiero di Riccardo Cucchi: "Una Lazio dominante al Maradona. Napoli davvero sotto tono, fisicamente e mentalmente. Sarri ottiene un successo di prestigio che serve anche a fare morale in vista della semifinale di Coppa Italia".
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Jessica Reatini
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