Lazio, Zaccagni non è più il rigorista? Sarri fa chiarezza sulla gerarchia

Nella vittoria della Lazio contro il Napoli c'è una sola nota negativa. È il rigore sbagliato di Mattia Zaccagni, che nel primo tempo si è fatto ipnotizzare da Milinkovic-Savic. A riguardo si è espresso il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri in conferenza stampa, che ha parlato dell'errore dal dischetto del capitano e della gerarchia dei rigoristi. Di seguito le sue dichiarazioni: "Zaccagni ultimamente ne aveva sbagliati pochi. Quando si va sul dischetto 10 volte, un paio di sbaglia. È statistica, è matematico. È stata peggio la ribattuta del rigore in sé. Sono cose che succedono agli attaccanti. Negli spogliatoi c'è scritto rigoristi Zaccagni e tra parentesi Taylor e Pedro".

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03