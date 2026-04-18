Udinese, Runjaic: "Pensiamo alla Lazio. Davis? Proveremo a recuperarlo..."

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Dopo la sconfitta contro il Parma, il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic è intervenuto in conferenza stampa. Oltre a parlare della prestazione della sua squadra, il tecnico bianconero si è proiettato verso la prossima gara contro la Lazio. A livello di infortunati, nei prossimi giorni proverà a recuperare soprattutto Davis. Di seguito le sue parole.

"Siamo in grado di vincere e segnare anche senza Davis, anche senza di lui la squadra è la stessa. Affrontavamo una squadra che si difende bassa, sono disciplinati, ordinati e lo sapevamo. In base a chi sarebbe riuscito a segnare il primo gol la gara si sarebbe indirizzata considerando anche le energie spese per il caldo. Oggi abbiamo preso una decisione sbagliato subendo gol, abbiamo costruito qualche chance e alla fine abbiamo lasciato punti sul campo. La squadra ha provato a dare tutto, mi dispiace per i miei ragazzi, a mio avviso non meritavano di perdere. Ora pensiamo alla Lazio".

"Non è un'altra squadra senza Davis, è l'Udinese senza Davis. Ci proveremo, se non ce la farà avremo Buksa più preparato, con una settimana in più di allenamento, oggi abbiamo visto belle giocate da parte sue. Vedo anche i miglioramenti di Gueye, avremo una lunga settimana e ci prepareremo al meglio possibile. Proveremo a fare una bella partita e raccogliere punti".