Serie A | Pessima Atalanta, ma la Roma esce tra i fischi: all'Olimpico è 1-1
18.04.2026 22:44 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Roma e Atalanta si annullano allo Stadio Olimpico di Roma. La squadra di Gian Piero Gasperini e quella di Raffele Palladino, prossima avversaria della Lazio nella semifinale di Coppa Italia, non riescono ad andare oltre un 1-1 maturato già nei primi 45' più recupero. Al gol di Krstovic, arrivato dopo appena 12' di gioco, ha reagito Hermoso al 46'. Nel secondo tempo i giallorossi fanno la partita ma non basta e il triplice fischio sancisce un pareggio che scontenta tutti, soprattutto quei tifosi che dalla Curva Sud fanno partire migliaia di fischi verso una Roma duramente criticata dall'ambiente.
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.