Lazio, Sarri aspetta i tifosi a Formello: il suo appello verso l'Atalanta
18.04.2026 22:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Cancelli aperti a Formello. Alla vigilia della gara contro l'Atalanta, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, la Lazio ospiterà i propri tifosi nel centro sportivo. Il pubblico potrà assistere alla prima parte di allenamento per caricare la squadra in vista di una partita così importante. Ai microfoni di Lazio Style Channel, dopo la vittoria contro il Napoli, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato proprio dell'incontro che ci sarà al Fersini. Di seguito le sue parole: “Per noi è importante avere i tifosi accanto, sicuramente la prima mezz’ora di allenamento con loro e poi ci ritaglieremo un’altra mezz’ora per il lavoro tattico”.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.