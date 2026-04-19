Napoli - Lazio, promosso l'arbitro Zufferli: le pagelle dei quotidiani
19.04.2026 09:00 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - I quotidiani promuovono l'arbitro Luca Zufferli. Napoli - Lazio è stata una gara senza polemiche, il direttore di gara ha collezionato solo poche sbavature, ma negli episodi importanti è stato lucido. Il rigore causato da Lobotka su Noslin è netto e Zufferli non ha dubbi, giusta anche l'ammonizione allo sloveno. Di seguito le pagelle dei quotidiani del fischietto di Udine.
IL CORRIERE DELLO SPORT - 6,5
IL MESSAGGERO - 6,5
LA GAZZETTA DELLO SPORT - 6,5