È una Lazio da strappo: Sarri si è snaturato (ancora), ora punta l'Atalanta

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RASSEGNA STAMPA - Dal Napoli all'Atalanta, da Conte a Palladino. Sarri punta ancora sulla sua Lazio 'da strappo'. È così che la chiama nel suo nuovo modo di giocare, come raccontato da Il Corriere dello Sport. È una squadra contropiedista e risultatista, che ha dominato e vinto al Maradona e ora punta al colpo in Coppa Italia. Non c'è altra strada per chiudere la stagione se non questa.

Non si era mai snaturato così tanto, ha dovuto farlo per forza vista la situazione. È stato costretto ad abolire la difesa alta, conservando qualche controffensiva per triangoli e per gli inserimento con palla dentro-palla fuori. E poi ha puntato tutto sull'arma più importante: il contropiede lampo. Adesso contro l'Atalanta servirà un mix di Lazio, sia da contropiede che rapida nel palleggio, anche perché i nerazzurri aggrediscono forte. A Bergamo si ripartirà dal 2-2 dell'andata: ci si gioca tutto, è la resa dei conti.