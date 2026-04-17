Ancelotti sul Como: "Non ha italiani! Non abbiamo tanti talenti e..."

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Intervistato da Il Giornale, il ct del Brasile Carlo Ancelotti, nonché ex allenatore di Milan, Napoli e Real Madrid (tra le altre), ha parlato del problema del calcio italiano e del progetto del Como di Fabregas, attualmente in lotta per un posto in Champions League. Di seguito le sue parole.

"Il calcio italiano ha perso la solidità difensiva, già non abbiamo talenti in altre zone del campo ma il controllo eccessivo dell'aspetto tattico ha snaturato le nostre caratteristiche, quelle sulle quali abbiamo costruito la nostra storia, da sempre. Il Como? Non mi sembra che ci siano calciatori italiani. Ma tornando alla fragilità difensiva, l'Atalanta sa giocare un calcio aggressivo, di uno contro uno e per questo prende dei rischi colossali, riguardate la partita contro il Bayern".