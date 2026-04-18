Lazio, Patric a centrocampo è una vera risorsa: i suoi numeri
RASSEGNA STAMPA - Non più un semplice piano B, ma un’alternativa concreta. Contro la Fiorentina, Patric ha risposto presente da regista, concedendo respiro a Cataldi e offrendo una prova completa per corsa, ordine e qualità. Anche al Maradona può essere una carta utile a gara in corso: l’esperienza accumulata in undici anni alla Lazio e la conoscenza del sistema di Sarri lo rendono ormai affidabile nei tempi e nelle scelte.
A Firenze lo confermano anche i numeri, riportati dal Corriere dello Sport: più chilometri percorsi, 105 passaggi completati, 117 palloni giocati e 58 giocate in avanti, migliore per verticalizzazioni. Non solo gestione, ma anche coraggio, senza dimenticare i cinque recuperi difensivi.
Una crescita non casuale: Patric ha ampliato il suo raggio d’azione, diventando un giocatore duttile e completo. In una fase in cui le rotazioni pesano, non è più un’emergenza, ma una risorsa vera.