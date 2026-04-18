Lazio, da quanto non cadi così in basso: il dato che delude la società
18.04.2026 09:00 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Il Napoli sembra quasi un avversario di poco conto, la sfida del Maradona è solo il ponte verso la tappa più importante: il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta.
Anche la società sembra aver archiviato il campionato, la Coppa è il vero obiettivo, tanto da aver aperto le porte di Formello ai tifosi biancocelesti per caricare i giocatori in vista del match contro i bergamaschi.
La delusione per la stagione in Serie A è tanta: con la vittoria del Sassuolo sul Como, la Lazio è scivolata al decimo posto in campionato. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, è la peggior posizione raggiunta dal 2013-14 in poi.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.