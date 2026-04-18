Lazio in due versioni per Napoli e Bergamo: Sarri studia le rotazioni

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© foto di Federico De Luca 2026

RASSEGNA STAMPA - Una Lazio per Napoli, un’altra per Bergamo. Sarri divide le forze: al Maradona l’obiettivo è muovere la classifica senza correre rischi, mentre tutte le speranze stagionali passano dalla semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. La sfida di stasera diventa così una tappa di preparazione, tra gestione degli acciaccati, rientri da dosare e minutaggi da distribuire.

Priorità: reggere contro il Napoli evitando nuovi problemi fisici. La rosa è stata colpita duramente dagli infortuni e le rotazioni sono obbligate per arrivare al meglio ai prossimi 180 minuti. Gila e Maldini tornano tra i convocati, ma non sono al top: possibile utilizzo controllato, anche solo per uno spezzone.

Sarri, riporta il Corriere dello Sport, valuta cambi e staffette: Gila può partire e uscire all’intervallo, mentre Zaccagni potrebbe entrare a gara in corso per mettere minuti nelle gambe. Restano fuori Provedel, Rovella, Marusic e Gigot, con questi ultimi due in recupero ma non ancora pronti.

Spazio a nuove soluzioni: Dele-Bashiru e Basic possibili mezzali, con Patric o Cataldi in regia. Sulle fasce Lazzari e Pellegrini, mentre davanti Dia è favorito, con il dubbio tra Isaksen e Cancellieri. Una gestione totale delle energie: Napoli è importante, ma Bergamo vale la stagione.