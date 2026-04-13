Calvarese: "Noslin - Mandragora? Nessuna simulazione! E in Como - Inter..." - VD

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2026

Anche l'ex arbitro Calvarese ha parlato dell'episodio Noslin-Mandragora in un video condiviso sul proprio profilo Instagram. Ecco le sue parole:

"Ma Noslin commette davvero una simulazione? Facciamo un passo indietro perché nella stessa giornata di campionato abbiamo due contatti bassi. Uno, Bonny-Nico Paz che viene giudicato da rigore dal Var quando secondo me non ha nulla di falloso. E un altro, Mandragora-Noslin, viene invece letto come simulazone".

"Si fa addirittura confusione su contatti che dovrebbero essere oggettivi come quelli bassi, su cui dovrebbe esserci una linea chiara e coerente. E non solo questa stasera, ma anche nel caso di Scalvini-Frattesi, fino ad arrivare a Genoa-Napoli con Cornet-Vergara. Perché questa sera a mio giudizio si può disputere sull'intensità, sul punto di contatto, ma di certo l'azione di Noslin non è una simulazione".