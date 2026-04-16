Lazio, troppi stop: accumulate 141 partite saltate per infortunio

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RASSEGNA STAMPA - Troppi infortuni in casa Lazio. In Serie A la squadra di Sarri ha già accumulato 141 partite saltate per problemi fisici: un dato allarmante che racconta la stagione vissuta dal tecnico, sempre in emergenza. Nel conteggio, riportato dal Corriere dello Sport, non rientrano né le squalifiche né le assenze per la Coppa d’Africa.

La lista si è allungata ancora con lo stop di Furlanetto, per cui si teme il crociato. Intanto Provedel e Rovella hanno già chiuso la stagione: operazione alla spalla per il portiere, frattura della clavicola per il centrocampista, fermato dopo mesi complicati dalla pubalgia. Proprio Rovella è uno dei casi più pesanti, con 20 gare saltate su 32. Peggio ha fatto solo Gigot (32 su 32) per un problema alla caviglia. A Formello si riflette sulle cause: preparazione, carichi di lavoro, recuperi e fragilità della rosa, nonostante una stagione senza coppe.

Gli infortuni muscolari sono circa una ventina, ma pesano anche quelli traumatici. A incidere sul totale sono stati soprattutto i giocatori più fragili: 10 assenze per Patric, 8 Basic e Dele-Bashiru, 7 Vecino. Diversi altri si fermano a 5-6 stop, da Zaccagni a Lazzari e Castellanos. A rotazione tutta la rosa ha pagato dazio. Al di là dei risultati, quello degli infortuni resta il vero problema della stagione biancoceleste, da analizzare a fondo a fine anno.