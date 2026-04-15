Lazio, senti Valdifiori: "Sarri può tornare al Napoli. È tanto amato e..."

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Il futuro di Sarri è ancora tutto da scrivere. Il tecnico non è sicuro che rimarrà alla guida della Lazio l'anno prossimo, per questo il suo nome è finito in orbita Fiorentina e Napoli. L'ex centrocampista Mirko Valdifiori, che ha lavorato anche con Mau, si è espresso proprio sul suo ritorno in azzurro. Di seguito le sue parole ai microfoni di Salite sulla Giostra.

"Sarri e Conte? Sono stato fortunato ad essere allenato a questi due grandi allenatori, che soprattutto a Napoli hanno fatto grandi cose, sono tanto amati, tanto stimati. Vediamo come si evolverà la situazione nazionale legata a Conte, e se nel caso poi dovesse magari tornare Sarri a Napoli. Sarri è tanto amato per il grande calcio che ha portato a Napoli, non dimentichiamoci che coi punti che ha fatto nei campionati successivi avrebbe vinto lo scudetto. Quel rammarico potrebbe essere la miccia e la riaccensione del fuoco dentro per tornare lì felice e motivato, e soprattutto con giocatori che nella rosa di adesso sono predisposti al suo tipo di calcio".

"Alla Lazio sta vivendo un’annata non facile, a gennaio hanno venduto giocatori importanti. Sta cercando di ricavare il massimo. Ma lui fa parlare il campo, e senza calcio fa fatica a vivere. Conte in nazionale? È un top, l’abbiamo visto anche a Napoli, dopo un anno difficile ha risistemato le cose, quindi penso sia l’uomo giusto per ripartire anche lì. Quando sei allenato da lui sai benissimo di avere una guida di spessore tecnico mondiale. Scudetto? Questo fine settimana hai perso due punti, quando devi vincerle tutte non è facile. Il Napoli poteva dire la sua. Il mio Napoli? potevamo aprire un ciclo importante. Resta il bel calcio".