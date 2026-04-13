Lazio, Lotito ora è solo. Il Verona va da Malagò per la presidenza FIGC

Fonte: Tuttomercatoweb.com

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nelle scorse ore dall'assemblea di Lega Serie A è emerso il nome di Giovanni Malagò come candidato della maggioranza delle società del massimo campionato italiano per correre alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la firma apposta da 18 società di Serie A sul documento in appoggio a Malagò.

Solamente due sono state le squadre che si erano opposte in un primo momento alla presentazione di Malagò, e queste rispondono agli identikit della Lazio (con Lotito che è un oppositore della prima ora) ed Hellas Verona, come candidato presidente FIGC per la Lega Serie A, ma il numero sembra adesso da dover dimezzare.

Come appreso da TuttoMercatoWeb.com, infatti, nel corso della serata di oggi Italo Zanzi, presidente dell'Hellas Verona, ha avuto una conversazione telefonica proprio con Malagò, con la finalità di garantirgli che pur non avendo messo la firma sul documento con il suo nome nell'assemblea odierna, la società scaligera e i suoi rappresentanti sono comunque pronti a dargli il necessario appoggio alle prossime elezioni presidenziali per la FIGC.

Tutto questo era stato in qualche modo ventilato anche da Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, nel suo intervento con i cronisti presenti a margine dell'assemblea di Lega Serie A. Aveva detto infatti il numero uno del club nerazzurro: "Intanto ci siamo mossi con tempestività e unione, la conferma sono i 18, probabilmente domani anche 19, consensi avuti". La notizia del 'ripensamento' dell'Hellas Verona, tra le società, probabilmente insomma girava da qualche ora.