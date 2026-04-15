Bucchioni: "Fiorentina inguardabile contro la Lazio. Vanoli ha fatto..."

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© foto di Federico De Luca 2026

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare le voci sul valzer degli allenatori che avverrà in estate. Interpellato sul lavoro di Vanoli alla Fiorentina, Bucchioni è tornato anche sulla prestazione contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

"Ha fatto un buon lavoro, ma non cose straordinarie. Doveva salvarsi e lo sta facendo. La Fiorentina si è trovata lì ma con un organico che ha qualità. Gli va detto bravo, ma non sto qui ad applaudire. La partita con la Lazio inguardabile, in Conference non ci siamo proprio, Vanoli ha fatto un po' più del suo ma non oltre".