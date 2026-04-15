Fiorentina, Vanoli: "Bello l'abbraccio del Franchi a Sarri. Il futuro..."

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© foto di Federico De Luca 2026

Alla vigilia della gara di Conference League contro il Crystal Palace, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto ai microfoni di SkySport. In particolare si è espresso sull'ultima vittoria contro la Lazio e sul suo futuro, parlando anche del saluto del Franchi a Maurizio Sarri. Di seguito le sue parole.

"Lazio? E' stata la vittoria più importante del campionato, per il gruppo e per come l'abbiamo affrontata, contando anche tutti gli assenti che avevamo. Sono stati 3 punti importanti sapendo che ci avvicinano a qualcosa di straordinario, numeri alla mano. Ora però testa e piedi per terra, dobbiamo andare a Lecce pensando di dover ancora raggiungere quei punti che ci servono".

"Le voci sul prossimo allenatore? Sono giochi mediatici a cui siamo abituati. Mi soffermo su una cosa, perché è bello anche vedere un allenatore entrare in campo ed essere acclamato dai tifosi avversari. Mister Sarri ha dimostrato con le vittorie e il gioco di essere un grande maestro, per questo è stato bello. Per il resto sono nel calcio da tanti anni, so come funziona, io vado avanti. Devo solo guardare quello che stiamo facendo e che stanno dicendo i numeri".

"Se spero di rimanere? Assolutamente, quando faccio qualcosa poi voglio continuarlo. La società mi ha sempre dato fiducia, so la stima che hanno nei miei confronti. Io devo guardare il presente e finire quello che è stato iniziato, che sembra poco ma è tanto".