Lazio, Petrucci (Sky): "Derby? Ecco come stanno le cose. Sull'orario..."

Intervenuto in collegamento a Radio Laziale, il giornalista di SkySport Matteo Petrucci ha dell'orario del prossimo derby della Capitale contro la Roma, che potrebbe essere spostato a causa degli Internazionali di tennis. Di seguito le sue parole.

"Derby? L'ultima parola spetta al Viminale, non solo nella scelta del calendario ma proprio in ogni evento sportivo. Se il Viminale impone una data, ci si può fare poco. Ci sono tanti paletti da tenere in considerazione: l'Osservatorio ha deciso che non si può giocare di sera, quindi gli slot degli orari sono dalle 12:30 alle 18. Bisogna dire che tutti lo sapevano prima di questi impegni, addirittura il presidente della FederTennis ha ringraziato la Lega Calcio. Quindi c'è l'ok per questa situazione".

"La questione è soprattutto di ordine pubblico, riguarda i presenti tra il derby e gli Internazionali di tennis. E poi nelle ultime due giornate bisogna garantire la contemporaneità, soprattutto per quanto riguarda la Roma. Nel fatto specifico, ora il tennis ha la priorità sul calcio. La finale degli Internazionali non si può spostare, è la Serie A che si deve adeguare e non viceversa. Il calendario poteva essere aiutato, anche per la finale di Coppa Italia che si giocherà il 14 maggio. Evidentemente però per le istituzioni non è un grosso problema. E poi ne dovremmo fare anche una questione di diritti tv".