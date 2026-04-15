Champions League, tocca a Bayern - Real e Arsenal - Sporting: il programma
15.04.2026 13:50 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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Si stanno delineando i verdetti della Champions League. Dopo Liverpool-PSG e Atletico Madrid-Barcellona di ieri sera, che ha visto i francesi e la squadra di Simeone passare il turno, questa sera sarà il turno di Arsenal-Sporting e Bayern Monaco-Real Madrid.
I risultati della scorsa settimana sorridono all'Arsenal, avanti 1-0, e ai tedeschi, che avevano battuto i Blancos per 2-1. L'appuntamento per entrambe le sfide è alle 21.00.
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.