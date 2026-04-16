Lazio, parla Cucchi: "Il lavoro di Sarri è stato un mezzo miracolo"

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© foto di Federico De Luca

Intervistato dalla redazione di news.superscomesse.it, l'ex radiocronista Riccardo Cucchi ha toccato tanti temi relativi alle squadre di Serie A parlando anche della stagione della Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni.

"La Lazio, per me, ha fatto qualcosa di straordinario. Gioca senza pubblico in casa e in trasferta, per una polemica che vede tifosi e presidente contrapposti duramente: questo è un grosso deficit, per di più se per lungo tempo vengono a mancare diversi titolari. Per me, il lavoro di Sarri ha prodotto un mezzo miracolo, con una squadra indebolita dal non-mercato estivo dell'anno scorso. Non è stata travolta, come è accaduto ad esempio alla Fiorentina, e si trova a metà classifica".

"La semifinale di Coppa Italia? L'Atalanta è più forte, nettamente. La Lazio ha a disposizione solo il suo sogno di centrare una finale di Coppa Italia che sarebbe, anche questo, un miracolo. Se la giocherà al massimo, seppure sia strafavorita l'Atalanta: la Lazio ha però giocato in maniera seria anche nell'ultimo periodo, ad esempio battendo il Milan per 1-0, e quindi si giocherà le sue carte al meglio. Tutto è possibile, soprattutto con questo gruppo "devoto" al suo allenatore".