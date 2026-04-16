Ex Lazio | Delusione per Vecino: il Celta Vigo è fuori dall'Europa League
16.04.2026 20:45 di Simone Locusta
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Il Friburgo ha distrutto i sogni del Celta Vigo e di Matias Vecino. I tedeschi hanno superato gli spagnoli con un 6-1 complessivo tra andata e ritorno, passando così alla semifinale di Europa League.
L'ex centrocampista della Lazio, in Spagna da gennaio, si ritrova così fuori dall'Europa League, ma la stagione con gli spagnoli resta comunque positiva: al momento il Celta Vigo si trova al sesto posto ne La Liga, in piena lotta per un posto in Europa.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.