Lazio, Piccari: "Sarri dice che la stagione è stata devastante, ma..."

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Piccari ha espresso il suo pensiero su quanto contano gli allenatori nel calcio e i grandi campioni. Nel discorso ha citato anche il lavoro e la stagione di Maurizio Sarri alla Lazio. Di seguito le sue parole.

"Quando incide la presenza di grandi campioni? Per me non bisogna dimenticare i grandi allenatori, che hanno segnato il calcio alla pari dei campioni. Anche dietro a giocatori così grandi serve un grande tecnico. Ad esempio, Leao sta passando la peggior stagione da quando è in Italia, mentre ad inizio anno dicevamo che con Allegri sarebbe tornato al top. Se il giocatore non rende è anche colpa sua".

"La verità è che gli allenatori in Italia vogliono fare i dirigenti. Avete visto Maresca che come ha parlato male della società è stato silurato? Avete visto Xabi Alonso che appena ha fatto delle critiche è stato silurato? Sarri alla Lazio prende tre milioni e mezzo all'anno di stipendio e si permette di definire la stagione devastante. Io resto dell'idea che una grande squadra debba partire dall'avere un grande tecnico, è la prima scelta che dev'essere fatta".

