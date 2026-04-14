Open Var | Fiorentina - Lazio, Fabbri discute con la Sala Var: cos'è successo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2026

Riguardo a Fiorentina - Lazio non si parla d'altro se non che dell'episodio del secondo tempo e del contatto tra Mandragora e Noslin in area di rigore. L'arbitro Fabbri ha mostrato il cartellino giallo all'attaccante biancoceleste per simulazione e poi confermato la sua decisione dopo la revisione al Var. Nell'ultimo episodio di Open Var su Dazn è stato pubblicato il dialogo tra il direttore di gara e la Sala di Lissone. Di seguito le loro dichiarazioni.

SALA VAR: "Guarda se lo pesta. Ha fatto simulazione".

FABBRI: "Alzati! [a Noslin]. Non è step on foot, si scontrano solamente. È ammonizione forza, vai".

SV: "È rigore questo. Gli dà un calcio sul piede".

F: "Salta come un matto (Noslin, ndr.). Lo toccano, ma non è mai fallo perché non è step on foot. Basta! Lo tocca, poi salta come un matto e basta! (spiega ai giocatori, ndr.)".

SV: "Michael (Fabbri, ndr.) un attimo che ti controllo l'APP perché te lo faccio rivedere".

F: "Era uno step on foot?".

SV: "Sì, praticamente sì. Te lo faccio rivedere. Ti consiglio un OFR per un possibile calcio di rigore".

F: "Dimmi subito, ma è uno step on foot o si scontrano?".

SV: "È un calcio sulla tibia-piede. Questo è il punto di contatto, ti faccio vedere anche la dinamica. La camera stretta... Anche da più vicino".

F: "È un contatto con la pianta del piede. Oltretutto cerca di evitare la gamba".

SV: "È un calcio questo".

F: "[Fabbri si gira verso giocatori e panchine] Ferma un attimo, non far veder niente. Uscite fuori ragazzi, dai. Ora vai. [Torna al monitor] Il punto di contatto ce l'ho, ma fammelo vedere in dinamica anche da altre telecamere. Perché se mi fai vedere un fermo immagine... Voglio capire l'intensità del calcio".

SV: "Dimmi tu. Ecco un'altra telecamera. Stringi un po'...".

F: "È con la pianta del piede, oltretutto la tira anche praticamente indietro la gamba".

SV: "No, la tira avanti, non all'indietro".

F: "Non c'è forza, non c'è dinamicità, per me non c'è calcio di rigore".

SV: "C'è anche questa [telecamera]".

F: "Sì vabbè, ma è un contatto".

SV: "È un calcio, eh".

F: "Fammi vedere questa [telecamera] a velocità normale. No vabbè, per me non è calcio di rigore".

SV: "Questo è un calcio. Diglielo che è un calcio almeno. Fallo scegliere (parlano Paterna e Aureliano, ndr.)".

F: "Non è calcio di rigore, non c'è dinamicità, non c'è forza".

SV: "Ha ammonito per simulazione, eh".

F: "[Ai giocatori] Non può essere".