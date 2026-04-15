Lazio, Bezzi: "Sarri ha lavorato in una situazione disastrata, a giugno..."

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© foto di Federico De Luca 2026

Il giornalista Gianni Bezzi ha parlato, tra i temi del giorno della situazione panchine della Serie A in vista dell'estate: "Quest'anno credo ci sarà un valzer di quelli pesanti. Sicuramente ci potrebbe essere il ritorno di Inzaghi in Italia, che è anche a rischio esonero in Arabia. E potrebbe anche andare in Nazionale. Mi risulta anche che ci potrebbe un posto in Federcalcio per Ranieri.

Quello che sta accadendo alla Roma è un fatto molto grave. Poi la Lazio potrebbe cambiare. Sono solo un paio le panchine certe. E non escluderei anche l'addio di Allegri, magari in Nazionale"

"Sarri-Fiorentina? Paratici sta corteggiando, da quanto so, Fabio Grosso. Sarri ha lavorato in una situazione disastrata, gli hanno dato via giocatori, senza mercato in estate, c'erano altri giocatori che dovevano partire, e poi gli infortuni. Gioca in uno stadio vuoto...".