Lazio, nono posto da evitare: Lotito sprona la squadra con nuovi bonus

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RASSEGNA STAMPA - Non solo la Coppa Italia. Da qui a fine stagione, la Lazio dovrà impegnarsi a onorare fino alla fine il campionato, provando a evitare un'esclusione dalle prime otto in classifica che farebbe partire la prossima annata già in salita. Oltre a portare meno milioni nelle casse del club, l'attuale nono posto comporterebbe infatti l'obbligo di iniziare il cammino in Coppa Italia dai 32esimi (in programma intorno a Ferragosto), con conseguente ritiro estivo anticipato. Servirebbe tornare addirittura alla stagione 2014/15 per cercare una partenza simile per i biancocelesti, che ad agosto affrontarono Bassano Virtus e Varese.

Ecco perché la squadra di Sarri non può assolutamente permettersi di pensare unicamente alla semifinale di Bergamo. Alla prossima ci sarà il Napoli al Maradona, mentre nelle ultime giornate servirà affrontare anche Inter e derby. Il Bologna dal canto suo, dopo l'ormai probabile eliminazione dall'Europa League (oggi la semifinale di ritorno con l'Aston Villa), avrà solo il campionato a cui pensare e renderà la rincorsa della Lazio ancora più difficile. Secondo quanto riporta Il Messaggero, per mantenere il focus anche sulla Serie A e non rischiare di cadere più a fondo, dunque, è sceso in campo anche il presidente Lotito, promettendo ulteriori bonus legati a tutte le competizioni con l'obiettivo di spronare il gruppo.

La Lazio dovrà rientrare tra le otto teste di serie della prossima Coppa Italia e per farlo servirà classificarsi tra le prime otto in campionato o vincere questa edizione del torneo, come accaduto al Bologna lo scorso anno. Il rilancio dei biancocelesti per la prossima stagione è un obiettivo che passa anche da solide basi economiche e programmazione, ma se la preparazione iniziasse prima del previsto, andrebbero anticipati anche rinnovi e acquisti. Tutto, dunque, passa da Napoli. Solo dopo ci si potrà concentrare sull'Atalanta.