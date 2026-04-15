Lazio, la Fiorentina vuole davvero Sarri? Paratici ha deciso

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© foto di Federico De Luca 2026

RASSEGNA STAMPA - L'omaggio del Franchi e le parole di Maurizio Sarri sono motivo di preoccupazione in casa Lazio. Il Comandante è nato a Firenze e ha raccontato dell'affetto che la sua gente gli ha mostrato nell'anno in cui è rimasto fermo e lontano dai campi. "L'accoglienza del Franchi è stata emozionante. Nell'anno in cui sono stato fermo è stata la tifoseria che mi è stata più vicina. Forse perché sono cresciuto qui dietro in piazza Alberti..." ha detto il tecnico rispondendo alla domanda di un collega toscano. La passione per i tifosi della Fiorentina nei confronti di Sarri, d'altronde, non è un segreto.

A FIRENZE SOGNANO SARRI - Al termine della scorsa stagione per la città erano apparsi manifesti che invitavano la società a puntare su di lui, ma alla fine sulla panchina Viola è andato Pioli, mentre Sarri ha fatto ritorno a Roma. La situazione delicata in casa Lazio, per via di scelte societarie che non lo hanno mai messo in condizione di lavorare al meglio, alimenta però nuovi sogni in casa Fiorentina, dove sperano che un addio del Comandante alla Capitale possa coincidere con il suo ritorno a 'Piazza Alberti'.

LA FIORENTINA E SARRI - Ma difficilmente sarà così. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, nella mente di Paratici ci sarebbe la volontà di puntare su un profilo emergente, un allenatore che possa portare una ventata di novità in casa Viola. Il rapporto teso tra il direttore sportivo e Sarri potrebbe avere una certa incisività in questa scelta, come confermato dallo stesso tecnico: "Negli ultimi tempi i rapporti erano più tesi" che poi si è detto felice nel sapere delle belle parole spese dall'ex dirigente della Juve sul suo vecchio allenatore. In ogni caso, secondo la rosea, dare per scontato l'arrivo di Sarri a Firenze è quanto mai sbagliato. Sarri dovrà prima decidere cosa fare con la Lazio, poi aspettare eventualmente una nuova offerta che non è detto a questo punto arrivi dalla Fiorentina.