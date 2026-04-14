Lazio, Sarri e il rigore su Noslin: "Ognuno arbitra per i ca**i propri!"
14.04.2026 00:05 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Inevitabilmentre, tra gli argomenti trattati da Maurizio Sarri in conferenza stampa, c'è stato anche il rigore non concesso dall'arbitro Fabbri per il contatto in area tra Mandragora e Nosli, che è valso anche il cartellino giallo nei confronti dell'olandese per simulazione. Ecco allora le parole del tecnico sulla decisione del direttore di gara:
"Stanno arbitrando ognuno per i cazzi propri. Se lo chiedi a me i rigori sono altri, se mi chiedi se era rigore con i parametri di questa stagione ti dico di si".
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.