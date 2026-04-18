Lazio, in arrivo l'annuncio del nuovo sponsor? L'indizio social - FOTO
18.04.2026 11:30 di Simone Locusta
Dopo la notizia di questa mattina sull'accordo in chiusura con il nuovo sponsor, sembra stia arrivando l'annuncio da parte della Lazio. Sui propri profili social, infatti, la società biancoceleste ha pubblicato un video criptico, come se qualcosa fosse in procinto di essere svelato. Ormai sembra solo questione di tempo: presto scopriremo quale sarà il nuovo sponsor della Lazio. Di seguito due estratti dalla storia Instagram del club.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.