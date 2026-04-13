L'analisi di Cucchi: "Elogio la Lazio, ma ora non c'è più chi può segnare" - FT
13.04.2026 23:45 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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© foto di Federico De Luca
Riccardo Cucchi, storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto', nonché tifoso della Lazio, ha analizzato la sconfitta dei biancocelesti, arrivata questa sera al Franchi contro la Fiorentina. Ecco le parole, condivise sul proprio profilo X, del giornalista:
"La Fiorentina la vince con un tiro in porta. È una vittoria importante per la salvezza, molto importante. Personalmente elogio i ragazzi di Sarri. Hanno tenuto il gioco in mano. Purtroppo non c'è più chi possa segnare. Forza Lazio".
La #Fiorentina la vince con un tiro in porta. È una vittoria importante per la salvezza, molto importante.— riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) April 13, 2026
Personalmente elogio i ragazzi di #Sarri. Hanno tenuto il gioco in mano. Purtroppo non c'è più chi possa segnare.
Forza Lazio. #FiorentinaLazio
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.