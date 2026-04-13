Lazio, Lazzari a LSC: "L'ottavo posto è un obiettivo per noi. Sulla Coppa Italia..."

La Lazio cade a Firenze e si stabilizza sempre di più in un limbo a metà classifica. Nonostante l'ottimo approccio iniziale, Gosens segna l'1-0 e gli uomini di Sarri non riescono a scalfire la difesa Viola. Dopo il punto contro il Parma, la Lazio torna a Roma a mani vuote.

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il terzino biancoceleste Manuel Lazzari ha parlato della sfida, degli obiettivi della squadra e del suo rendimento. Di seguito le sue parole.

"Abbiamo approcciato bene la gara, abbiamo avuto 2-3 occasioni importanti per sbloccarla ma purtroppo non ci siamo riusciti, loro alla prima hanno fatto gol. Gli spazi erano pochi e abbiamo fatto più fatica. La mia stagione? Ho dato tutto, erano 3 mesi che non facevo più di 20-30 minuti, sono riuscito a finire la gara senza problemi e nel primo tempo sono riuscito a spingere di più. Dispiace per il risultato finale, adesso ci aspetta un'altra partita importante a Napoli e poi abbiamo la coppa. Obiettivo? Il campionato non va abbandonato, l'ottavo posto è un obiettivo per noi, ci permette di saltare il turno di coppa, poi la partita contro l'Atalanta è ancora più importante. Combattiamo con tantissime assenze, dobbiamo restare compatti, mancano ancora sei partite".