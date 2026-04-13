MOVIOLA | Fiorentina - Lazio, quanti dubbi su Noslin. Fabbri e il Var...
Vince la Fiorentina. È il gol di Gosens ad affondare la Lazio in trasferta. Partita assolutamente tranquilla per l'arbitro Fabbri, che l'ha amministrata senza troppi problemi. L'unico episodio degno di nota è quello del secondo tempo sul possibile rigore su Noslin (ammonito per simulazione) per il contatto con Mandragora. Di seguito l'analisi di tutti gli episodi.
PRIMO TEMPO
13' - Motta in uscita smanaccia il pallone, ma subisce fallo da Fabbian. Giusto il fischio di Fabbri.
21' - Zaccagni cerca il triangolo con Dia, ma Mandragora lo atterra. Corretta la scelta dell'arbitro di assegnare il calcio di punizione alla Lazio.
24' - Altro fallo di Fabbian, questa volta su Lazzari intervenuto in copertura.
28' - Vantaggio della Fiorentina. Tutto regolare in occasione del gol di Gosens, che di testa ha bucato Motta. Confermato l'1-0.
30' - Fazzini spinge nettamente Lazzari e ferma il contrattacco della Lazio recuperando il pallone. Sbaglia Fabbri a non fischiare.
31' - Il primo giallo del match è per Rugani, che ha atterrato Dia da dietro.
43' - Bravo Fabbri a lasciar correre due volte l'azione per la norma del vantaggio, prima su Gosens e poi su Ndour. La Fiorentina guadagna un calcio d'angolo.
45' - Un minuto di recupero.
SECONDO TEMPO
54' - Dele-Bashiru recupera regolarmente il pallone su Gosens. Bravo Fabbri a non fischiare fallo.
58' - Restano a terra molto doloranti sia Nuno Tavares che Fabbian, entrambi a contatto con la testa. L'arbitro aveva lasciato correre perché la palla era in possesso della Fiorentina.
63' - Episodio molto dubbio in area della Fiorentina. Noslin viene ammonito per simulazione dopo un contatto con Mandragora. Richiamato al Var, l'arbitro Fabbri ha valutato nuovamente l'intervento del centrocampista per un possibile calcio di rigore per la Lazio, confermando però la sua valutazione iniziale. Niente penalty, quindi, e confermata l'ammonizione all'olandese.
73' - Fabbri ferma il gioco e considera irregolare l'intervento di Gosens su Isaksen. Tanti dubbi sulla decisione dell'arbitro anche in questo caso.
79' - Ammonito Dodo che ha perso troppo tempo prima di rimettere il pallone in gioco.
81' - Sbaglia Fabbri nel fischiare fallo su Balbo: il contatto con Pedro è decisamente leggero, troppo poco per assegnare un calcio di punizione.
90' - Sette minuti di recupero.
90'+1 - Giallo per Piccoli per proteste.
90'+4 - Fallo in netto ritardo di Pedro su Piccoli, che proteggeva palla alla bandierina. Corretto il giallo per lo spagnolo.