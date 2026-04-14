Zaccagni fa cifra tonda in Serie A con la Lazio: toccata quota 150 presenze
RASSEGNA STAMPA - Risultato amaro per la Lazio a Firenze. La Fiorentina vince grazie a un gol di Gosens e ancora una volta non senza polemiche, ma per Zaccagni c’è comunque più di un motivo per lasciarsi andare a un leggero sorriso.
Il ritorno in campo a tempi record è una notizia estremamente positiva in vista della seminale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta e il capitano biancoceleste si è mostrato subito in palla, vedendosi murare da De Gea la prima occasione della partita. Ma per Zaccagni c’è anche un traguardo significativo raggiunto.
Quella giocata ieri è stata infatti, come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, la gara numero 150 in Serie A con la maglia della Lazio per Mattia Zaccagni. Un traguardo significativo, che porta a 189 i gettoni complessivi in biancoceleste e avvicina il capitano biancoceleste alla top 50 delle presenze con la Lazio. Al cinquantesimo posto c’è infatti Lucas Leiva con 198 gettoni, che potrà essere raggiunto però solo nella prossima stagione.