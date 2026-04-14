Lazio, da Zaccagni segnali per la Coppa Italia: il calvario è alle spalle

RASSEGNA STAMPA - Quarantacinque minuti a sorpresa, per mettersi alle spalle un calvario lungo una stagione. Mattia Zaccagni spera che gli infortuni smettano di tormentarlo. Il capitano della Lazio è stato schierato titolare da Sarri con appena tre giorni di allenamento dopo il rientro dall’infortunio e a meno di un mese dallo stop.

Un rientro importante quello del numero dieci, che proprio sui suoi piedi ha avuto a inizio gara una grande occasione neutralizzata da un super intervento di De Gea. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, al netto della parata dello spagnolo e della sconfitta subita poi dalla Lazio, il rientro di Zaccagni è un passo avanti deciso in vista della semifinale di ritorno della Coppa Italia, in programma il prossimo 22 aprile.

L’appuntamento cerchiato in rosso in calendario è quello con l’Atalanta, per Zaccagni e per tutta la Lazio. E il capitano biancoceleste spera di poterci arrivare nella miglior condizione possibile, mettendo sulle gambe altri minuti anche sabato contro il Napoli. Con l’obiettivo di mettersi definitivamente alle spalle tutti i tormenti di una stagione rovinata già in estate con l’operazione per la pubalgia e proseguita con tre infortuni muscolari che non hanno mai dato a Zaccagni la possibilità di entrare davvero in condizione.