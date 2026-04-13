Fiorentina - Lazio, Lotito torna in trasferta: è sugli spalti del Franchi
13.04.2026 20:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Dopo Juventus e Bologna, Lotito torna in trasferta. Il presidente della Lazio infatti è presente sugli spalti del Franchi per seguire Fiorentina - Lazio. Dopo l'assemblea di Lega Serie A a Milano, il patron biancoceleste si è spostato a Firenze per stare vicina alla squadra di Sarri, che nei prossimi giorni è attesa dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta.