Lazio, Sarri a Dazn: "Futuro? Sono poco preoccupato. Vediamo quali sono i programmi..."

Maurizio Sarri dopo la sconfitta della sua Lazio contro la Fiorentina ha commentato così ai microfoni di Dazn il match del Franchi: “Il gol è stato fortuito. La partita era in mano nostra per gestione e palleggio. Gli abbiamo concesso qualche ripartenza a campo aperto, questa è la nostra responsabilità, la sconfitta mi sembra un po’ troppo per quel che si è fatto in campo. L’ennesima sconfitta? Solo sei squadre hanno perso meno di noi, se era la prima si era primi (ride, ndr). Io per il mio futuro sono poco preoccupato, per la Lazio vediamo quali sono i programmi, non so quali possano essere i programmi per il futuro, la stagione è stata devastante e soffertissima. Solo oggi ci mancavano 10 giocatori, è stata una stagione difficilissima. I problemi sono stati anche altri, a livello di programmi futuri vediamo che ha in mente la società e quello che avrò in mente io.

Il mancato attacco dell’area di rigore l’abbiamo avuto tutto l’anno come problema, ci manca un attimino questa caratteristica, raramente saltando l’uomo eravamo accompagnati per produrre qualcosa di diverso.

Dobbiamo recuperare i giocatori ma anche la loro condizione, se ci arrivano che sono guariti da un punto di vista clinico è diverso da essere in grandi condizioni. La speranza è recuperarli in piena efficienza. Dobbiamo fare partite vere, in larga parte l’abbiamo fatto anche stasera".