Lazio | Di Marzio: "Sarri alla Fiorentina? Con Paratici c'è un buon rapporto..."
13.04.2026 23:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Nel post partita di SkySport, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio e del suo possibile passaggio alla Fiorentina. Di seguito le sue parole a riguardo: “Sarri alla Fiorentina? C’è un rapporto di conoscenza forte con Paratici, che l’aveva scelto per la Juventus. Oggi ho visto che il diesse ha espresso parole di stima nei suoi confronti, ma non credo che rientri nella lista di prime scelte per la Fiorentina. Poi vedremo, credo comunque che la Viola possa andare su un profilo diverso come Grosso”.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.