Fiorentina - Lazio, il ritorno di Lazzari è un flop: le sue pagelle

14.04.2026 11:15 di  Mauro Rossi   vedi letture
Fiorentina - Lazio, il ritorno di Lazzari è un flop: le sue pagelle
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© foto di Federico De Luca 2026

RASSEGNA STAMPA - Non convince il ritorno tra i titolari di Manuel Lazzari. Il terzino biancoceleste, titolare obbligato dopo l’infortunio di Marusic, è protagonista nel gol subito dalla Lazio, con Gosens a sovrastare l’ex Spal per la rete valsa i tre punti. Un episodio pesante non riscattato poi durante la gara. Il terzino è stato infatti bocciato da tutti i quotidiani, di seguito i suoi voti.

CORRIERE DELLO SPORT: Lazzari 4,5

GAZZETTA DELLO SPORT: Lazzari 5

IL MESSAGGERO: Lazzari 4,5

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