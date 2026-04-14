Fiorentina - Lazio, il ritorno di Lazzari è un flop: le sue pagelle
14.04.2026 11:15 di Mauro Rossi
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© foto di Federico De Luca 2026
RASSEGNA STAMPA - Non convince il ritorno tra i titolari di Manuel Lazzari. Il terzino biancoceleste, titolare obbligato dopo l’infortunio di Marusic, è protagonista nel gol subito dalla Lazio, con Gosens a sovrastare l’ex Spal per la rete valsa i tre punti. Un episodio pesante non riscattato poi durante la gara. Il terzino è stato infatti bocciato da tutti i quotidiani, di seguito i suoi voti.
CORRIERE DELLO SPORT: Lazzari 4,5
GAZZETTA DELLO SPORT: Lazzari 5
IL MESSAGGERO: Lazzari 4,5
TUTTOSPORT: Lazzari 5